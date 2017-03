Cameroun: Vivement la paix...

En lieu et place d'une seconde audience consécutive à celle du 13 février, le commissaire du… Plus »

A coup sûr, la démarche originale des Centrafricains va rappeler à tous qu'il est urgent de neutraliser les fauteurs de troubles et criminels de toutes sortes qui prennent en otage, tout un pays. L'on peut dès lors saluer les deux médiations qui tentent ces derniers jours de ramener certains groupes armés à la table des discussions. L'une est conduite par la communauté catholique Sant'Egidio à Rome. L'autre, baptisée « Initiative africaine de paix », est menée par l'Union africaine (UA). Ces deux initiatives aux ramifications internationales confortent en tout cas les populations centrafricaines dans leur idée que le chaos et la guerre n'ont que trop duré. Et vivement que le processus Démobilisation, désarmement, réinsertion (DDR) centrafricain se déroule sereinement. Car la paix est au bout...

