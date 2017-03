Cameroun: Audiences - Ballet des investisseurs

En lieu et place d'une seconde audience consécutive à celle du 13 février, le commissaire du… Plus »

Le ministre chargé de mission à la présidence, Hamadou Moustapha a échangé avec les responsables du groupe PICCINI, leader mondial de la construction d'ouvrages de génie civil et société adjudicatrice dans les secteurs de l'électricité et de la maintenance. La plupart de ces audiences se sont déroulées en présence de l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, S.E. Samuela Isopi.

Ce groupe nourrit l'ambition d'implanter une société de transport urbain de masse dans la ville de Douala. Quant au Groupe Pizzarotti qui opère dans le secteur des infrastructures, bâtiment, immobilier et préfabrication, ses responsables ont évoqué avec le MINEPAT, les contours du démarrage du projet de construction de logements sociaux et du montage d'une zone industrielle devant abriter des unités de production de matériaux de construction et autres éléments préfabriqués pour la construction de logements.

Cette entreprise, engagée dans le projet d'extension et de modernisation de la Sonara, souhaite monter une usine de production d'engrais au Cameroun. Louis Paul Motaze s'est également entretenu avec les responsables d'IVECO, constructeur de véhicules industriels et de bus situé à Turin, en Italie.

Le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT) a reçu, au nom du président de la République, les dirigeants du groupe Maire Tecnimont Spa, société d'ingénierie italienne, spécialisée dans le domaine de la chimie et la pétrochimie.

