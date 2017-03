Ile Maurice: MCB Focus - Le taux de croissance de 4 % maintenu pour 2017

Le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, affirme que l'ancien ministre des Finances, Vishnu… Plus »

Du reste, la dernière édition de MCB Focus dit espérer que le prochain Budget constituera une base solide qui aidera à consolider et approfondir le programme de réforme nationale. La MCB préconise, à ce titre, cinq facteurs clés qui garantiront la progression économique locale. Elles sont : l'audace, l'efficience, la sagacité, la rapidité d'exécution et la solidité des réformes.

Toutefois, la prudence reste de mise. «Si les perspectives de croissance pour 2017 sont encourageantes, il ne faudrait toutefois pas se laisser emporter par un sentiment de confort... », souligne le rapport. Pour cause, l'économie mauricienne continue à faire face à des insuffisances tant au niveau de sa résilience et de sa durabilité, notamment en ce qu'il s'agit de sa trajectoire de croissance depuis ces dernières années.

