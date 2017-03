Mauritanie: Projet de modification constitutionnelle - Le président essuie un revers au sénat et annonce un référendum

Le projet de modification de la Constitution prévoit la suppression du Sénat. Ce dernier sera remplacé par des conseils régionaux. Il est prévu aussi de changer le drapeau national de la République Islamique de Mauritanie. La Haute cour de justice sera supprimée et le médiateur de la République et du Haut conseil islamique.

Cependant, ce projet, adopté par les députés le 09 Mars dernier, a été rejeté par le Sénat. 33 sénateurs sur les 56 qui siègent à la Chambre haute ont voté contre le projet de modification constitutionnelle. Parmi lesdits sénateurs vingt-quatre (24) appartiennent pourtant à la majorité présidentielle. Ce qui n'est pas du goût de Mohamed Ould Abdelaziz, «Le fait que des sénateurs de la majorité votent contre l'avis de leur camp, traduit un dysfonctionnement dans notre démocratie et est inacceptable au plan moral et éthique », a déploré le président. « Nous ne pouvons pas admettre que les 33 sénateurs qui ont voté contre les amendements, tiennent tout un peuple en otage », a-t-il ajouté.

Sur la date de la tenue du référendum, le président mauritanien laisse un flou. Aucune date n'a été encore annoncée, mais Mohamed Ould Abdelaziz précise que cette consultation référendaire se fera le plus rapidement possible.

