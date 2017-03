Cote d'Ivoire: "Obangame Express 2017" - La Côte d'Ivoire abrite la 8è édition

Dans le cadre de la manœuvre militaire « Obangame Express 2017 » visant à améliorer la coopération régionale et la sensibilisation au domaine maritime, les forces maritimes des pays du Golfe de Guinée, d'Europe, d'Amérique du Sud et des États-Unis, ainsi que de plusieurs organisations régionales et internationales sont présentes en Côte d'Ivoire pour prendre part auxdites manœuvres.

La cérémonie d'ouverture de cet exercice, s'est déroulée le jeudi 23 mars 2017, en présence du général de division Touré Sékou, chef d'État-major général des armées, de M. Anouma Kanié Léandre, directeur de cabinet adjoint, représentant M. Alain Richard Donwahi, ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense et du Colonel Christ Ginther, attaché de Défense des États-Unis en Côte d'Ivoire.

L'occasion a été pour le capitaine de vaisseau major N'Guessan Célestin, sous-chef d'État-major de la Marine nationale, de souhaiter la traditionnelle bienvenue à l'ensemble des participants.

Poursuivant, il a fait un bref historique de cette manœuvre militaire maritime organisée par le commandement Afrique des États-Unis (Africom), et qui a pour but d'améliorer la coopération régionale, la maîtrise du domaine maritime, la pratique du partage d'informations et les opérations tactiques d'interdiction. Et ce, afin de renforcer les capacités des États de l'Afrique de l'ouest et du Golfe de Guinée face aux activités illicites.

Après lui, l'honneur est revenu au capitaine de vaisseau Yeman Sran, commandant le Centre d'instruction navale (Cin) de présenter l'exercice « Obangame Express 2017 » qui se tiendra sur une semaine de scenarii, notamment la Pêche Inn, la pollution maritime, la recherche et sauvetage avec assistance médicale, le narcotrafic, l'échange de renseignements et la piraterie maritime.

Selon le colonel Christ Ginther, attaché de Défense des États-Unis en Côte d'Ivoire, cet exercice s'inscrit dans une démarche globale de sécurité africaine. « Étant donné que la majorité des activités économiques de la région reposent sur la sécurité et le droit dans l'utilisation des eaux du Golfe de Guinée, "Obangame Express 2017" permettra de réunir et d'accroître les capacités collectives des forces maritimes africaines. Et de relever les défis qui menacent la liberté et la sécurité des océans », a-t-il soutenu.

Pour le général de division Touré Sékou, l'organisation d' « Obangame Express 2017 » constitue un évènement majeur pour les forces armées de Côte d'Ivoire en générale et une avancée considérable dans le renforcement des capacités opérationnelles de la Marine nationale en particulier.

« Cet évènement participe de la volonté de notre pays à travers la marine nationale, à affirmer notre présence dans les eaux sous juridiction nationale, de veiller à la protection et à la sauvegarde des intérêts de l'État en mer. A ce titre, nous contribuons ainsi à la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, en accord avec les objectifs poursuivis par les organisateurs », s'est-il réjoui. Avant de déclarer ouverte l'exercice militaire maritime « Obangame Express 2017 ».

La manœuvre militaire maritime a débuté le 23 mars pour prendre fin le 31 mars 2017. L'exercice comprendra essentiellement des simulations en mer et sur terre au cours desquelles les participants issus de 31 nations vont pratiquer des scenarii liés à la lutte contre la contrebande, les déversements de produits pétroliers ainsi que la piraterie.

« Obangame Express 2017 » permettra également de former les participants sur les techniques d'embarquement, les opérations de recherches et de sauvetage, l'assistance médicale aux blessés, la maîtrise des communications radio ainsi que les techniques de gestion de l'information.