Cote d'Ivoire: Mont Peko - "La situation des déguerpis s'est améliorée", constate le Raidh

communiqué de presse

Après deux missions de recherches et de recueil d'informations effectuées du 10 au 20 août et du 16 au 20 novembre dans les départements de Bangolo et Duékoué (ouest de la Côte d'Ivoire) aux fins d'observer la situation des droits humains et du droit international humanitaire consécutive aux évacuations des populations des forêts classées du Parc national du Mont Peko et alentours, le Regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains (Raidh) a rendu public son rapport d'enquête le 23 mars 2017, à Abidjan-Plateau.

"Il ressort de ce rapport que la situation a connu une nette évolution dans la zone par rapport aux premiers jours où les populations sont sorties du Parc, suite à la décision de mise en oeuvre d'un plan d'action d'urgence. Beaucoup de ces déguerpis ont migré ailleurs, des vivres et des non vivres sont distribués à ceux qui sont restés sur place", a relevé Bamba Sindou, coordinateur national du Raidh.

Cependant, aux fins régler de façon durable cette situation qui pourrait avoir, à l'avenir, des répercussions sur les droits humains, le Raidh a fait quelques propositions.

Il a été recommandé au Président de la République de mettre un terme à la souffrance de ces populations déguerpies du Parc en appliquant toutes les recommandations du plan d'action d'urgence arrêtées par le Conseil des ministres du 7 juillet 2016. Notamment, le renforcement du dispositif sanitaire; la mise à disposition d'un fonds de contingence pour les ménages vulnérables, et la sécurisation du Parc et de ses alentours; veiller au respect et à la mise en oeuvre des engagements pris le 29 juillet 2016 à Yamoussoukro, relatifs au déguerpissement du Parc du Mont Peko, lors de la 5è conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (Tac) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Il lui a été également recommandé de veiller à l'adoption d'une loi sur les évacuations en côte d'Ivoire conformément au droit international et répondre favorablement au souhait des populations autochtones riveraines relatif à la délimitation du Parc de 1974 (ligne Fouet Pascal) non officielle leur donnant des terres cultivables, contrairement à la décision de délimitation du Parc national du Mont Peko, prise par décret n° 68-79 du 9 février 1968 portant création du Parc national du Mont Peko.

Au Chef de l'État du Burkina Faso, il est demandé de veiller au respect et à la mise en oeuvre des engagements pris le 29 juillet 2016, à Yamoussoukro, relatifs au déguerpissement lors de la 5è conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Aux communautés villageoises, le Raidh a recommandé d'être plus conciliantes avec les populations expulsées du Parc y compris les ex-infiltrés, de continuer à maintenir la cohésion sociale avec ces populations en difficulté et de maintenir la collaboration avec le Comité de coordination élargi en région (Ccer) afin de trouver des solutions durables aux problèmes sociaux rencontrés dans la zone.