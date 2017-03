Angola: Approbation du nouveau règlement interne de l'hémicycle

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé jeudi, à Luanda, dans la généralité, le projet de loi organique du règlement d?ordre intérieur par 144 voix en faveur (MPLA, CASA-CE et FNLA), 38 contre (UNITA) et trois abstentions (PRS et député Fernando Heitor de l?UNITA).

La IVème réunion plénière ordinaire de la Vème session législative de la IIIème législature de l'Assemblée Nationale, orientée par son président, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a également approuvé le projet de loi portant altération de la loi 30/11, et du 13 septembre, de la loi des petites et moyennes entreprises par 173 voix pour, six contre et aucune abstention.

L'hémicycle a également accepté le projet de résolution entre le rapport de bilan d'exécution du budget général de l'Etat relatif au IIIème trimestre de 2016 par 156 voix à faveur, 27 contre et aucune abstention.

A la même session, les députés ont aussi voté en faveur le projet de résolution approuvant substitution des membres des commissions provinciales et municipales électorales à la demande des partis MPLA et UNITA.