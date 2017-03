Angola: Un chef militaire reconnaît la performance de la Région Militaire Centre

Le brigadier Mario Gustavo da Silva a dit que les politiques décrites par le nouveau commandant de la Force terrestre dans l'accomplissement de sa tâche, pour améliorer les conditions de vie des troupes, le travail et la formation de l'homme comme une priorité, montrent clairement la préoccupation de la construction d'une armée moderne, adaptée aux défis du présent et de l'avenir.

A la fin, le commandant-adjoint chargé de l'éducation patriotique de la Région, le général Mario Gustavo da Silva, a déclaré que la visite du commandant de la force terrestre aiderait à comprendre et à répondre aux besoins des troupes, sur l'édification des infrastructures pour le logement, l'équipement avec des moyens de transport, comme éléments déterminants pour maintenir et augmenter le moral des troupes.

Peu après son arrivée, le général João Gouveia de Sá Miranda a rencontré le gouverneur de la province de Huambo, João Baptista Kussumua, et a visité les travaux de construction de l'Académie Militaire et l'Institut Supérieur Militaire, où il s'est entretenu, à huis-clos, avec les responsables.

