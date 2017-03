Congo-Brazzaville: Spécial Salon du livre de Paris - Moi, livre, vieux ?

Chaque fois qu'une toute petite ou une grande lumière éclaire le chemin de la connaissance à travers la naissance d'un nouveau moyen de communication de masse, on apostrophe le livre : trop vieux, dépassé, inadapté, ennuyeux ! Des tas de réprimandes à ce - il est vrai - vieil ami qui, comme nul autre interlocuteur au monde se renouvelle au fil des ans.

Evidemment, le livre, il est vieux. Mais, ne devrait-on pas concéder que le vaste champ des savoirs, sur lequel il ne cesse de défricher son petit bonhomme de chemin depuis les temps anciens est tout sauf né de la dernière pluie ? La preuve en est donnée une nouvelle fois, cette semaine, à Paris où se déroule le Salon du Livre.

Aujourd'hui, comme les années précédentes, le Salon du Livre est une rencontre en célébration de la production des idées par l'écrit. Il n'est pas le lieu de cuisiner les polémiques entre l'écrit et l'oral, non plus le moment de refuser de la place à la fulgurante pénétration du Web dans l'univers des outils de com.

Non, le livre est l'occasion d'observer à quel point le monde s'enrichit de ses propres talents, et comment par accumulation des richesses intellectuelles, il devrait être possible d'élargir la chaîne d'apprentissage autour de ce monde qui ne nous a jamais beaucoup donné que dans le foisonnement des cultures.

Le livre nous apprend perpétuellement que nous n'avons encore globalement rien appris. Il ne nous laisse aucune chance de nous tromper que si nous considérons que ce que nous apporte notre voisin compte peu, ou ne compte pas du tout. A vrai dire, tant que l'on vit, on devrait avoir à voir, à écouter et à lire.

Moi, livre, vieux ? Certainement pas, et vous voyez bien que chaque année, ici-même, à la Porte de Versailles, je suis plus jeune, et toujours aussi riche de mes titres, de mes textes, de mes feuilles, et de mes encres.