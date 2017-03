Burkina Faso: Réseaux sociaux - «Ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne»

Le premier paneliste, Dr Cyriaque Paré, journaliste, enseignant-chercheur et fondateur de lefaso.net a entretenu le public sur le sous thème intitulé « Le journalisme à l'ère du numérique et des réseaux sociaux ». Le deuxième, colonel-major Mahamadi Aouba, commissaire de la commission de l'informatique et des libertés et spécialiste en sécurité informatique a disséqué le sous-thème portant : « l'impératif de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ».

Le troisième panéliste, Boureima Salouka a, quant-à-lui, animé le sous-thème : « les réseaux sociaux : plate-forme d'expression du citoyen-journaliste ? ».

Le dernier communicateur, Moumouni Sibalo, substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou a exposé sur « les régimes juridiques applicables aux réseaux sociaux ». Les échanges ont été modérés par Pr Serges Théophile Balima.

Dans l'ensemble, il ressort que les réseaux sociaux ont élargis les espaces d'expression et de liberté au Burkina Faso. Une chose salutaire.

Mais tous les panélistes, tout comme le ministre en charge de la Communication, M. Dandjinou, ont relevé qu'il y a lieu de faire attention aux dérives qui peuvent nuire à autrui et rendre les auteurs coupables devant la loi.

Les participants ont salué la tenue de cette conférence et souhaité que de telles initiatives soient multipliées pour sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux sur les dangers que les uns et les autres courent ou font courir à autrui. Et un des panélistes de faire observer que « ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne ».