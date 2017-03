Afrique: Amical - Match nul entre le Sénégal et le Nigéria

On devrait bientôt voir la mise sur le marché d'un nouveau vaccin contre les rotavirus, qui provoquent des… Plus »

Un but qui a le don de réveiller les Super eagles. Le Nigéria déroule le mieux et finit par trouver l'égalisation à la 83è par Kelechi Iheanacho. l'attaquant de Manchester City transformant un penalty. Score final 1-1.

Quarts de finalistes au Gabon, les Lions de la Teranga se présentaient pour cette première sortie post CAN en rangs dispersés. des problèmes de visas et des blessures ont éloignés 6 joueurs (dont Ismaila Sarr et Kara Mbodj) des 26 convoqués de l'action.

Gros duel ouest-africain jeudi à Londres entre le Sénégal et le Nigéria. Les deux formations s'affrontaient en amical dans le cadre des Journées FIFA. A la fin des 90 minutes, elles se sont départagées sur un score nul d'un but partout.

