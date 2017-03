Togo: Havre - Bataille anglaise pour l'espoir Yorgan Agblemagnon

A seulement 18 ans, Yorgan Agblemagnon est pourtant très courtisé. Convoqué à la surprise générale par Claude Le Roy pour les deux matchs amicaux du Togo dans cette trêve internationale, le jeune gardien pourrait également décider de son avenir l'été prochain.

Formé au Havre (où sont notamment passés Steve Mandanda, Benjamin Mendy, etc), Agblemagnon est dans le viseur de deux formations anglaises. D'après The Sun qui révèle en exclusivité l'information, Bournemouth et Everton se sont déjà renseignés sur le joueur.

Un étage plus bas, Blackburn ne serait pas non plus insensible aux qualités du joueur d'1m88. S'il n'a pas encore fait ses preuves en Ligue 2 avec le HAC, le néo Épervier pourrait bien décider d'aller tenter sa chance dès l'été prochain Outre-manche. Ou encore au Portugal où le FC Porto s'est également aligné.

Fils de Guy Agblemagnon, ancien gardien de but international du Togo, Yorgan est issu d'une famille sportive avec deux sœurs respectivement basketteuse et athlète paralympique (présente aux derniers Jeux de Rio 2016).

Il continue de progresser avec les 19 du HAC. Nul doute que la nouvelle expérience avec la sélection du Togo devrait l'aider dans sa future carrière.