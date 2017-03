Afrique: Kalen Damessi - « La Lybie, c'est très spécial pour moi »

interview

De retour en sélection après plus de 3 ans d'absence, Kalen Damessi ne sent pas pour autant dépaysé. L'attaquant de Concarneau dit avoir retrouvé un groupe heureux. A quelques heures du match contre la Libye, il a bien voulu répondre à nos questions.

Qu'est ce que vous rappelle la Libye dans votre carrière avec les Éperviers ?

Pour moi la Lybie c'est très spécial, ça me rappelle mon premier but sous le maillot des Eperviers. En plus devant le peuple togolais à Lomé. Cela restera un moment inoubliable, donc un adversaire à affronter aujourd'hui avec un sentiment particulier.

Comment avez vous trouvé l'ambiance lors de ce retour ?

L'ambiance au sein du groupe est toujours aussi bonne. De nouvelles têtes mais toujours la même joie de voir ou revoir mes frères togolais.

Il y a eu ces derniers jours beaucoup de détections dont des retraites internationales. Le groupe en parle ?

Non pas spécialement. On reste concentrés sur ce pourquoi le coach a fait appel à nous, c'est à dire défendre les couleur de notre nation lors de ces deux matchs pour commencer; tout en n'oubliant pas tout le travail fait par les absents et ceux qui ont décidé de se retirer. Nous devons poursuivre ce qu'ils ont commencé car ils ont porté ce maillot avec honneur et fierté.

La CAN 2017 ne s'est pas très bien passée. C'est un nouveau début. Quel est l'état d'esprit dans le nid ?

On est fiers d'être là et conscients de ce que nous avons à faire, c'est à dire tout donner sur le terrain pour défendre les couleurs de notre pays.

Quel a été le discours du coach à ton arrivée ?

Pas grand grand chose mais il n'a pas grand chose à me dire. C'est à moi de travailler, écouter, observer pour apprendre d'un grand homme du football comme lui.