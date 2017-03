Ile Maurice: Services des Prisons/Réinsertion - Nettoyage de la plage à Rivière Noire prévu le 25 mars

communiqué de presse

Dans la cadre de la campagne nationale de nettoyage Clean Up Mauritius, le département des Prisons procèdera au nettoyage de la plage à Batterie de L'Harmonie à Rivière Noire. Cette initiative revient aux Services des Prisons, à la National Heritage Fund, au Conseil de district de Rivière Noire, et à Atics Ltd.

Une équipe comprenant 40 officiers de la Prison et 35 détenus de plusieurs établissements pénitentiaires participe à cette campagne. En sus de nettoyer la plage, le département des Prisons se penchera sur la possibilité de restaurer la Tour se situant à cet endroit, cela en collaboration avec le National Heritage Fund.

Clean Up Mauritius est une campagne communautaire de protection de l'environnement. L'idée est d'inviter tous les citoyens à assurer la propreté de leur environnement, des villes, des villages et du pays en général en vue de la célébration, en mars 2018, du 50e anniversaire de l'accession de Maurice à l'indépendance. La campagne de nettoyage a été lancée le 5 mars dernier par le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth.

Cette activité de nettoyage de la plage de la Rivière Noire s'insère dans le cadre du programme "Pay Back Mauritius Scheme" du département des Prisons, qui vise à donner l'occasion aux détenus de prendre conscience du tort causé à la société par leur faute et faire amende honorable à travers leur contribution. Autre objectif : les permettre de s'adonner à des activités constructives pendant leur incarcération et de s'engager dans un projet ayant pour but d'embellir l'environnement, de concevoir un élément infrastructurel ou d'apporter leur aide aux nécessiteux.

Selon le Commissaire des Prisons, M. P. Appadoo, ce projet de nettoyage apporte une nouvelle image de l'administration pénitentiaire au public, c'est-à-dire une institution qui non seulement a pour objectif de réhabiliter les détenus mais qui est aussi sensible et réceptive aux préoccupations immédiates de la communauté. Il ajoute aussi que le "Pay Back Mauritius Scheme" est en ligne avec le plan stratégique de dix ans des Services des Prisons sous le volet 'Réhabilitation et Peine'.

Pendant ces dernières années, des détenus ont avec la collaboration d'autres organisations participé à plusieurs activités communautaires dont la réhabilitation de la plage publique de La Prairie et de Belle Mare, et une campagne de plantation d'arbres du rond-point de Wooton à celui de Quartier Militaire, et à La Citadelle.