Cameroun: Plan de relance - Camair-Co diversifie ses dessertes

Ce plan proposé par le constructeur américain prévoyait la desserte de 27 destinations nationales, régionales et intercontinentales, l'acquisition de 9 nouveaux aéronefs d'ici 2020 pour renforcer la flotte, l'apurement par l'Etat de la lourde dette de 35 milliards de FCFA de la compagnie aérienne et l'accompagnement de la Camair-Co dans la mise en oeuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelables.

Le constructeur Boeing a lundi dernier, présenté aux dirigeants de Camair-co, un nouveau plan de relance de la flotte nationale. C'était au ministère des Transports et il en ressort que la nouvelle feuille de route donnera un autre visage à la Cameroon Airlines corporation (Camair-co). Au cours de cette cérémonie présidée par Alain Edgar Mebe Ngo'o en présence de Mefiro Oumarou, le ministre délégué et président du Conseil d'administration de Camair-co, il est apparu que le nouveau plan directeur vise à renforcer la flotte et surtout à diversifier les destinations.

