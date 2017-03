Cameroun: Violences dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest - L'audience renvoyée au 27 avril

En attendant, le Tribunal militaire de Yaoundé va se prononcer le 7 avril prochain sur la demande de jonction de deux procédures demandée par le ministère public.

Une affaire nouvelle et deux affaires anciennes étaient inscrites au rôle de l'audience criminelle spéciale du Tribunal militaire de Yaoundé hier. Dans le cadre de l'affaire nouvelle, 25 personnes parmi lesquelles Mancho Bibixy alias BBC sont poursuivies. Le ministère public les accuse d'avoir commis plusieurs infractions : hostilité contre la patrie, outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion, dégradation des biens publics, pillage en bande, coaction des actes de terrorisme et défaut de carte nationale d'identité.

La saisine du tribunal a eu lieu le 13 février 2017. Pour ce qui est des affaires anciennes, l'une concerne trois personnes dont Mancho Bibixy, Fontem Aforteka'a Neba et Nkongho Felix Agbor. La saisine du tribunal a eu lieu le 20 janvier 2017. Ils sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrages à corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion en groupe, défaut de carte nationale d'identité pour Mancho, complicité d'actes de terrorisme, d'hostilité contre la patrie, de sécession, d'insurrection, d'outrage aux corps constitués et rébellion en groupe, excitation à la guerre civile, révolution pour Fontem et Nkongho et propagation de fausses nouvelles pour les trois.

Hier, tous ces accusés ont plaidé non-coupables, répondant ainsi à la question posée à ce sujet par la présidente du tribunal, le colonel Abéga, qui a ouvert l'audience à 11h34 mn en présence de dizaines d'avocats. L'un des faits marquants a été la demande par le représentant du ministère public, de la jonction des deux procédures, s'appuyant sur l'article 6 du Code de procédure pénale. Cette demande adressée à la présidente du tribunal a entraîné une ferme opposition des avocats des différents accusés.

Après avoir écouté leurs arguments contre, la présidente du tribunal a déclaré que le délibéré à ce sujet aura lieu le 7 avril 2017. Mais elle a annoncé que les deux affaires sont renvoyées normalement pour le 27 avril 2017, date de la tenue de la prochaine audience.

L'autre affaire ancienne inscrite au rôle hier, dont la prochaine audience aura aussi lieu le 27 avril prochain, concerne cinq personnes : Penne Terence Khan, Veranso Stephen Vejaini, Tatah Elvis, Elvis Ndzanyuy, che Saphyra Lum. Ces derniers sont poursuivis pour plusieurs infractions : actes de terrorisme, complicité d'hostilité à la patrie, de sécession, d'insurrection, de rébellion pour le premier, financement d'actes de terrorisme pour le cinquième, recel d'individus. La saisine du tribunal a eu lieu le 27 janvier 2017. Le 27 avril prochain est prévue la comparution des témoins de l'accusation.