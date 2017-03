Gambie: Liaison maritime Dakar/Ziguinchor - Plaidoyer pour des escales à Banjul

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, a appelé vendredi le Sénégal et la Gambie à créer les conditions permettant aux bateaux reliant Dakar et Ziguinchor, de faire des escales à Banjul, la capitale gambienne.

"Au Sénégal, nous avons trois bateaux +Aline Sitoé Diatta+, +Aguène+ et +Diambogne+. Ce serait bien qu'ils passent par Banjul lorsqu'ils font la navette entre Dakar et Ziguinchor", a-t-il dit lors d'une visite au ministre des Infrastructures et des Transports gambien, Baï Lamin Diop.

"Cela pourrait faciliter le déplacement de nos populations, mais aussi des marchandises", a estimé le ministre sénégalais, souhaitant aussi une rencontre entre des experts de son département et ceux de la Gambie.

M. Guèye a entamé mercredi une visite de trois jours à Banjul, la capitale gambienne, dans le cadre de la signature de nouveaux accords de pêche entre la Gambie et le Sénégal.

Les deux pays signent, vendredi dans la capitale gambienne, des accords de pêche en vue de développer ce secteur.

Le ministre sénégalais de la Pêche et de l'Economie maritime a dit au ministre gambien, Baï Lamin Jobe, que l'Ecole nationale maritime de Dakar est disposée à accueillir des étudiants gambiens, pour qu'ils "puissent s'inspirer de ce que font [leurs camarades sénégalais]".