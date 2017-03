Afrique de l'Ouest: Poliomyélite - l'OMS annonce la vaccination de plus de 116 millions d'enfants

Environ 700 milliards de francs CFA (un milliard de dollars US) ont été investis depuis 1981 dans… Plus »

La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Marie Pierre Poirier, estime qu"'avec l'engagement résolu des dirigeants africains, on peut s'attendre à ce que ce dernier réservoir finisse par être balayé".

C'est la raison pour laquelle les ministres de la Santé publique des 5 pays du bassin du Lac Tchad - le Cameroun, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine et le Tchad - ont déclaré que la flambée était une urgence régionale de santé publique et se sont engagés à organiser de multiples campagnes de vaccination synchronisées.

"À cette époque, la poliomyélite était endémique dans chaque pays du continent et, chaque année, cette terrible maladie paralysait plus de 75 000 enfants pour tout le reste de leur vie. Grâce au dévouement des gouvernements, des communautés, des parents et des personnels de santé, elle est maintenant combattue jusque dans son dernier réservoir", ajoute t-il.

Dakar — Plus de 116 millions d'enfants seront vaccinés, à partir de la semaine prochaine contre la poliomyélite dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, annonce l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sans donner de détail sur la date exacte de la campagne.

