Congo-Kinshasa: La CPI ordonne des réparations au profit des victimes de crimes commis dans l'Ituri en 2003

Le Fonds au profit des victimes devra présenter, le 27 juin 2017 au plus tard, un plan de mise en œuvre de l'ordonnance de réparations individuelles et collectives qui décrira les projets qu'il entendra ensuite développer. Le Représentant légal des victimes ainsi que la Défense pourront déposer des observations sur ce plan de mise en œuvre le 28 juillet 2017 au plus tard. La Défense pourra aussi contacter le Fonds si M. Katanga souhaiterait contribuer par le biais d'une lettre d'excuse ou par des excuses publiques ou par l'organisation d'une cérémonie de réconciliation.

M. Katanga a été déclaré coupable, le 7 mars 2014, en tant que complice, d'un chef de crime contre l'humanité (meurtre) et de quatre chefs de crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage). Il a été condamné, le 23 mai 2014, à une peine de douze ans d'emprisonnement qui par la suite a été réduite.

Une retransmission vidéo à la prison de Makala, en RDC, a permis à M. Katanga de suivre le prononcé de l'ordonnance. Pour assurer que les personnes intéressées, en particulier celles ayant déposé des demandes en réparation et les communautés affectées, soient informées, des activités de sensibilisation, y compris une projection de l'audience, devaient se tenir vendredi à Bunia, en RDC, et dans d'autres villages dans les prochains jours.

