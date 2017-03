Ile Maurice: Parlement - Zouberr Joomaye rejoint le Public Accounts Committee

Le député travailliste, qui est allé aux renseignements à l'Assemblée nationale jeudi 23 mars, a appris que cette motion figurerait sur les Cabinet Papers des ministres. Selon lui, ce serait inacceptable et cela démontrerait qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Il est d'avis que c'est la Speaker seule qui devrait décider quand cette motion devait être débattue et non le Cabinet.

Au niveau des organisations internationales, il y a eu quelques changements avec Shakeel Mohamed, qui fait partie du Southern African Development Community Parliamentary Forum. Les trois autres membres sont Maya Hanoomanjee, Maneesh Gobin et Roubina Jadoo-Jaunboccus. Patrice Armance et Malini Sewocksingh sont, eux, au Pan African Parliament.

L'opposition est représentée par Aadil Ameer Meeah et Franco Quirin du MMM, Thierry Henry du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et Ezra Jhuboo du PTr. Le comité est présidé par Aurore Perraud.

