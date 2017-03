Algérie: Des films algériens en compétition du 12e Festival international du film oriental de Genève

Hors compétition, le court métrage muet "Chaabanou! un quotidien sans commentaire" de Mourad Bouamrane et "Kociela" de Tahar Houchi, seront projetés à cette 12ème édition qui également programmé "Bab El web" de Merzak Allouache dans "Fifog Classics", autre section non compétitive.

Le film "Echappée" (2015) coréalisé par Hamid Saidji et le Britannique Jonathan Mason concoure dans la catégorie court métrage avec treize autres oeuvres dont "Ailes voilées" (Italie) et "Aya va à la plage" (Maroc).

"Chroniques de mon village", une fiction de Karim Traidia et le film d'animation "Tales of Africa" (2015) de Djilali Beskri sont en lice pour le "Prix de la critique" mettant en compétition sept autres films de Tunisie et d'Egypte, entre autres.

