Cote d'Ivoire: Procès de Mme Gbagbo/Sansan Kambilé - "Les débats judiciaires se déroulent dans les prétoires..."

Interrogé par le quotidien « Fraternité-Matin », ce vendredi 23 mars 2017, suite à la conférence de presse des avocats commis d'office, dans le cadre du procès de Madame Simone GBAGBO, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a déclaré : « Les débats judiciaires se déroulent dans les prétoires et non lors de conférence de presse ou par journaux interposés. Toute la procédure des assises est régie par le code de procédures pénales et lorsqu'on n'est pas satisfait par une décision de justice rendue dans ce cadre, on exerce les voies de recours prévus à cet effet. »

