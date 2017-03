Cote d'Ivoire: Journées des PME - Jean Claude Kouassi invite à une entreprise responsable

Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le secteur bancaire et les Pme sont amenés à coopérer dans le cadre d'un dialogue ouvert.

Depuis le jeudi 23 mars, les Journées nationales promotionnelles des Petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (Jnp Pme-A) ont démarré. Organisée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme), cette manifestation qui est aujourd'hui à sa 6e édition, permettra encore une fois de faire le diagnostic de la problématique de l'accès des Pme aux financements des banques tout en identifiant les principales zones d'ombre existant entre ces deux principaux acteurs de développement économique du pays.

Selon le président de la Fipme, Dr. Joseph Boguifo, l'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une collaboration avec les institutions solides et un environnement des affaires dynamiques.

Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le secteur bancaire et les Pme sont amenés à coopérer dans le cadre d'un dialogue ouvert. Exhortant, de ce fait, la Fipme à mettre en place des modes standards de fonctionnement et de structuration pour ses entreprises.Le ministre a rappelé que le gouvernement, qui aspire à l'émergence, veut avoir des entreprises responsables et de confiance. Ce qui explique les différentes démarches entamées pour améliorer l'activité des Pme. Entre autres, l'adoption d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence en charge de la promotion des Pme dénommée «Agence Côte d'Ivoire», le programme d'amorçage des Pme évalué à 20 milliards de Fcfa, la sollicitation des Pme pour intensifier la transformation des produits de base (anacarde), la mise en place d'un code de l'artisanat, la reconnaissance juridique du statut d'artisan, etc.

" Sans une relation de confiance entre les banques et les Pme, il sera difficile de répondre durablement aux besoins en financement des Pme", a souligné le vice président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Ahmed Cissé. à travers le thème: "Relation Pme-banques: comment briser le mur de la méfiance ?", le représentant du patronat fait savoir que le thème choisi (Relation Pme-banques: comment briser le mur de la méfiance ?) contribuera, sans doute, à apporter des solutions concrètes à la problématique du financement des entreprises. Et "la Cgeci est engagée à leurs côtés pour la création d'un cadre favorable pour leur développement".

Ainsi, face à l'épineux problème des Pme (difficile accès aux financements bancaires) qui a été encore rapporté aux banques et établissements financiers, aux organisations professionnelles et aux partenaires techniques, le directeur général de Versus Bank, Guy Koizan, a, pour sa part, révélé que sa banque a investi 70 milliards de Fcfa en 2016 pour accompagner les Pme, plus du triple il y a 4 ans. Pour lui, ces entreprises font partie de la richesse des banques désormais.