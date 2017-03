Algérie: Clôture du salon international NAPEC 2017 à Oran avec tous les objectifs atteints

Oran — La 7ème édition du Salon professionnel international sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du nord (NAPEC 2017), ouvert mardi dernier au Centre des Conventions d'Oran (CCO), a été clôturé vendredi avec tous ses objectifs atteints, ont annoncé les organisateurs.

"Nous avons tablé sur 25.000 visiteurs à la fin du salon, mais nous avons déjà dépassé ce chiffre, jeudi, bien avant la clôture. Il y a eu beaucoup de concret lors de ce salon, des bons de commandes ont été passés, des accords de partenariat et des affaires ont été conclus entre différents participants", a indiqué le commissaire du NAPEC 2017, Djaâfar Yacini.

"Cette manifestation a dépassé toutes les attentes", s'est-il félicité. Concernant la qualité des visiteurs, M. Yacini a indiqué que ces derniers sont des professionnels du secteur pétroliers ainsi que des universitaires et des chercheurs dans le domaine du pétrole et du gaz et les filières qui y sont liées.

Cet événement majeur dans le secteur de l'énergie a déjà atteint ses objectifs, et ce depuis le 1er jour, particulièrement la création d'un espace d'échanges entre les acteurs du secteur de l'énergie, nationaux et internationaux, publics et privés, a souligné l'organisateur, signalant que "de nombreux pays et compagnies pétrolières et gazières s'intéressent au NAPEC, qui est devenu une véritable plateforme d'échanges".

"L'objectif majeur, à travers les événements de ce genre, est de créer une synergie qui donne une valeur ajoutée à l'économie du pays", a-t-il encore indiqué, affirmant que ce salon permet des contacts directs entre opérateurs et constitue un espace de prospection d'opportunités d'affaires et de débats.

Parmi les contrats signés,l'organisateur a indiqué que la société algérienne "Icosnet" a signé un contrat de partenariat avec Avaya, fournisseur mondial (américain) et leader du marché et un innovateur reconnu de solutions en matière d'engagement des équipes et des clients dans le domaine de la communication.

Selon la chargée de communication d'Icosnet, Safia Bouhafs, ce partenariat permettra, en premier lieu, "le lancement des solutions de communications unifiées avec les nouvelles technologies Avaya AuraTM en UCaaS (Unified Communication as a Service) PBX Virtuel et IP Office afin d'offrir aux entreprises algériennes une plate-forme de communications unifiées améliorée, entièrement intégrée, optimisée pour les mobiles et disponibles depuis n'importe quel navigateur, équipement ou ordinateur".

"C'est une manière naturelle et pratique de s'engager, réagir et partager avec ses différents collaborateurs et ses clients. Ce type de solutions est une première en Algérie car elle est à 100% hébergée dans le +cloud+ qui permet à notre clientèle de bénéficier de toutes les fonctionnalités recherchées en transformant les coûts d'investissement en charges", a-t-elle expliqué.

Et Safia Bouhafs d'ajouter : "Ces nouvelles solutions de communications unifiées en PBX Virtuel s'intègrent parfaitement aux applications, navigateurs et appareils utilisés quotidiennement par les utilisateurs et, grâce à l'expérience d'Avaya Equinox, la communication devient plus simple, transparente, contextualisée et définie par l'utilisateur".

Plus de 500 exposants de 38 pays ont participé au salon professionnel international, qui a regroupé, selon les organisateurs, un nombre important d'exposants de qualité et des délégués de hauts rangs dont ceux des grandes compagnies mondiales de pétrole et de gaz (Sonatrach, Statoil, Gazprom, Repsol, Anadarko, Baker Hughes, Eage, ...).

Ce salon permet de mettre en relief les activités propres à ce domaine énergétique à l'échelle mondiale, notamment les activités liées aux produits, aux services et aux technologies dans tous les segments du secteur.