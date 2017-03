Algérie: Les opportunités d'investissement dans les régions des hauts plateaux sont "immenses"

En marge de l'inauguration d'un complexe sportif et de jeunes implanté, au centre ville de M'Sila, le ministre a promis le financement de plusieurs opérations de création ou de réhabilitation d'aires de jeu et de loisirs situés dans plusieurs quartiers de la ville pour encourager davantage la pratique sportive chez les jeunes.

spécialisée dans la production du carrelage et du céramique et qui assure des emplois pour 300 personnes.

Le ministre qui inspectait une entreprise privée de production de carrelages et céramique dans la zone industrielle du chef lieu de wilaya, mise en service en janvier dernier pour un investissement de 1,9 milliard de dinars, a souligné que les facilitations foncières, réglementaires et fiscales étaient "le moteur" du défi de la création de plusieurs entreprises économiques dans les hauts plateaux en général à M'Sila en particulier.

M'sila — Les régions des hauts plateaux offrent "de grandes et immenses opportunités pour un investissement prometteur", a indiqué jeudi à M'sila le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales.

