Algérie: Un décret exécutif portant mesures de promotion du tourisme soumis au Gouvernement

Elle a, cependant appelé les artisans à améliorer et à enrichir leurs étalages et à mieux faire la promotion de leurq produits.

Il a mis l'accent sur la nécessité de "renforcer les investissements dans les régions du sud", rappelant le projet de modernisation d'un hôtel public dans les régions de Tamanrasset et In Saleh. Le ministre n'a pas omis d'appeler à "la généralisation des projets touristiques dans les régions du sud, notamment à Timimoun, Taghit, Djanet, Biskra, Ouargla et Ghardaia, en vue de promouvoir la destination Sud".

Concernant la redynamisation du tourisme saharien, le ministre a indiqué que "des efforts sont actuellement consentis pour relancer ce tourisme", ajoutant que "la relance et la promotion du tourisme saharien nécessite l'élaboration d'un programme d'action, notamment en ce qui concerne l'ouverture de circuits aux touristes et la réalisation de nouveaux établissements touristiques".

D'autre part, le ministre a qualifié le salon d'"opportunité pour tous les artisans et opérateurs pour la promotion du produit artisanal", ajoutant que l'artisanat "est une nécessité au développement de l'économie et du tourisme".

Dans ce cadre, M. Nouri a rappelé les efforts consentis par le secteur en "traçant des programmes ambitieux pour pallier les lacunes enregistrées soit dans le domaine touristique ou artisanal", tout en appelant à relancer le secteur pour pouvoir adhérer au tourisme mondial et être plus présents sur les marchés internationaux".

