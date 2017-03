Algérie: Les produits de première nécessité pas concernés par les licences d'importation

Concernant la dernière note destinée aux banques, le ministre a fait savoir que "les licences et autorisations de 2016 sont arrivées à échéance, les produits ne seront par conséquent importés qu'après la délivrance des nouvelles licences, mais les produits de première nécessité et les intrants vont continuer à rentrer avec les anciennes licences.

La facture d'importations des produits superflus s'est élevée en 2016 à 7,8 milliards de dollars, d'après les chiffres avancés par le ministre. Selon lui, "l'enjeu c'est notre indépendance, si on fait pas ça on va aller vers l'endettement".

Le dispositif des licences ne signifie pas l'interdiction de l'importation mais plutôt imposer un contrôle rigoureux de la qualité et des quantités des produits qui rentrent au pays, "dans le respect le plus totale vis-à-vis les partenaires de l'Algérie dans le cadre des accords signés", a-t-il martelé.

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que les produits de première nécessité ainsi que les intrants ne sont pas concernés par le dispositif des licences d'importation visant à réguler le marché et protéger la production locale.

