Algérie: 28ème Sommet arabe - La réunion des hauts responsables du CESA examine des questions et défis importants

La réunion a également porté sur le terrorisme en tant que fléau entravant le développement social arabe, et débattu de la stratégie arabe sur la recherche scientifique et l'agenda 2030 pour la promotion de la femme dans le monde arabe".

Les hauts responsables du CESA ont examiné le rapport du secrétaire général sur l'action arabe commune dans le domaine socio-économique et en matière de développement, ainsi que le rapport de suivi de l'application des décisions issues du sommet de Nouakchott en 2016, et celui relatif aux activités des organisations arabes spécialisées.

L'agenda du Sommet d'Amman porte essentiellement sur les questions d'ordre économique et social au regard des défis importants qui pèsent sur le monde arabe, selon un document officiel diffusé au terme des travaux de la réunion du CESA, à laquelle a pris part une délégation algérienne conduite par l'ambassadeur Algérie au Caire et à la Ligue des Etats arabes, Nadir Larbaoui.

Mer Morte (Jordanie) — La réunion préparatoire du 28ème Sommet arabe, tenue jeudi, au niveau des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA), a débattu des points inscrits à l'ordre du jour du Conseil ministériel inhérents aux questions et défis importants qui pèsent sur le monde arabe.

