Algérie: 35 associations et clubs participent à la 15ème édition du festival national d'astronomie

Constantine — Trente cinq (35) associations, agences et clubs d'astronomie algériens et étrangers participent à la 15ème édition du festival national d'astronomie populaire ouverte jeudi à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine, à l'initiative de l'association Sirius d'astronomie, a constaté un journaliste de l'APS.

Ce rendez-vous scientifique, prisé par les "amateurs de l'espace" devenu "une tradition propre à la ville du Vieux Rocher", est organisé en collaboration avec l'Union Arabe d'Astronomie et des Sciences Spatiales (AUASS), le Centre de Recherche en Astronomie astrophysique et Géophysique (CRAAG), a précisé le président de Sirius, Djamel Mimouni.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'inauguration d'un salon dédié à l'astronomie auquel participent plusieurs agences, associations et autres clubs liés au spatial locaux et d'autres venus de Tunisie, de France, du Liban, de l'Egypte, d'Oman et du Soudan.

"La manifestation est une opportunité pour échanger les connaissances et les expériences entre les amateurs de l'astronomie, tout en contribuant à la promotion de la culture scientifique dans ce domaine", a affirmé M. Mimouni, également vice président de l'union arabe des sciences astronomiques et de l'espace (AUASS).

Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'exécutif local, Kamel Abbas, a mis, de son côté, en exergue le rôle de ce festival dans "la promotion des sciences et le développement des capacités scientifiques du public notamment des étudiants en fin de cycle universitaire".

Pour sa part, M. Said Sabk, président de l'association astronomique d'Oman, a déclaré que le festival national d'astronomie constituait un lieu de rencontre entre les savants du domaine, "de découverte de l'univers et aux confins du système solaire ainsi que les nouveautés de l'astronomie et de l'astrophysique".

Des maquettes renseignant sur les satellites algériens, les planètes, l'univers et les dernières nouvelles sur le système solaire ainsi que des photos d'astronomie sur le ciel seront exposées tout au long de cette manifestation scientifique tenue sous le thème : "L'univers sous toutes ses couleurs".

Une vingtaine de conférences portant divers thèmes dont le rôle de l'informatique de l'astronomie moderne, les couleurs et les secrets de l'univers, l'interprétation des images astronomiques et la culture scientifique en Algérie, figurent au programme de ce festival.

Samedi, au dernier jour de ce festival, les amateurs de l'astronomie sont conviés à des séances de planétarium sur la piste des secrets de l'univers.