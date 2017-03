Algérie: Législatives 2017 - Opportunité pour la consécration de la citoyenneté et la contribution à la stabilité du pays

Laghouat — De nombreux citoyens de la wilaya de Laghouat, représentant différentes catégories sociales, voient en les prochaines élections législatives du 4 mai 2017 une opportunité pour la consécration de la citoyenneté et la contribution efficace à la consolidation de la stabilité dont jouit le pays à tous les niveaux.

Bien qu'ils divergent, en fonction du niveau d'instruction et de position sociale de chacun, ces avis et appréciations de citoyens approchés par l'APS convergent néanmoins sur le facteur de la libre expression, à travers l'accomplissement du devoir électoral, ainsi que sur l'amour de la patrie et une bonne occasion de la servir.

Pour Dr. Ali Bekchich, enseignant de sciences politiques à l'université de Laghouat, l'organisation de ces législatives et leurs intenses préparatifs, dans les délais fixés, "traduisent une nouvelle fois la stabilité politique dont jouit le pays, et constituent une occasion de corriger la vision du citoyen concernant cette institution constitutionnelle par la reconsidération des programmes pour en faire un reflet des attentes et aspirations du citoyen".

La prochaine consultation populaire constitue aussi une halte pour les formations politiques de l'opposition afin d'évaluer leur poids au sein de la société, a-t-il ajouté.

Merouane Benziane, journaliste à la radio de Laghouat, estime, de son côté, que les législatives de 2017 devront être mises à profit pour "la libre expression et pour le changement" car, a-t-il indiqué, elles interviennent dans une conjoncture économique difficile, en plus de l'émergence de grands défis sécuritaires prévalant dans des pays du voisinage.

Devant cette situation, soutient Benziane, les citoyens sont invités, une nouvelle fois, à se rendre massivement aux urnes pour la réussite de ce rendez-vous électoral, tout en assumant deux responsabilités, le choix des plus méritants parmi les candidats et la contribution à l'édification de l'avenir du pays.

Actions de proximité pour convaincre le citoyen de l'importance de la consultation

Bahria Benbouzid, membre de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Laghouat, et également membre du mouvement associatif local, estime qu'il appartient d'axer le travail sur l'action de proximité pour sensibiliser et convaincre le citoyen sur l'importance que revêtent les législatives du 4 mai prochain.

Pour elle, ce prochain rendez-vous électoral constitue un défi à relever par les candidats pour persuader les électeurs d'aller massivement aux urnes, un fait requérant, dit-elle, l'intensification des actions de proximité qui auront un impact positif sur l'opération et éveilleront le sens patriotique chez l'électeur désabusé par les promesses sans lendemain faites par des candidats lors de précédentes échéances électorales.

Le jeune Bachir Imad Eddine (22 ans), originaire de la commune d'El-Haouita, affiche, bien qu'il souffre du chômage, un optimisme pour ces prochaines législatives.

"'Bien que je sois chômeur, je ne raterai pas cette échéance électorale, pour la première fois, en apportant par ma participation une preuve d'amour pour l'Algérie et pour un avenir radieux", a-t-il affirmé.

Reste aux candidats ayant eu la confiance du citoyen de traduire leurs engagements en actes, notamment ceux servant les jeunes et leurs préoccupations, a-t-il néanmoins soutenu.

Les services de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya de Laghouat ont fait état du dépôt de 25 lites de candidatures, dont 19 listes de partis politiques et six listes indépendantes.

L'on recense un fichier électoral de plus de 259.000 électeurs, répartis sur 135 centres de vote coiffant 663 bureaux de vote, dont neuf bureaux itinérants, a-t-on précisé.