Congo-Kinshasa: Phénomène Kamuina Nsapu - La désillusion du gouvernement Badibanga

Déjà, le mercredi 22 mars, les miliciens logés au stadium de l'Espoir ont appréhendé près du marché central de la ville d'autres jeunes se réclamant de la mouvance «Kamuina Nsapu», qui arrachaient téléphones et argent des filles portant des pantalons et des mini-jupes. Ils auraient remis ces jeunes qu'ils qualifient des «faux miliciens» aux autorités judiciaires, selon Radio Okapi.

On est donc loin du succès clamé haut et fort par Ramazani Shadary, à l'issue de sa visite dans l'espace Kasaï. La persistance de l'insécurité dans l'espace Kasaï sonne la désillusion du gouvernement Badibanga.

Depuis le passage du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur à Kananga, la confusion règne dans cette ville. On constate notamment cette scission des miliciens Kamuina Nsapu. Au lieu que ceux qui ont fait la paix avec les forces loyalistes usent des méthodes pacifiques pour ramener les autres restés hostiles, c'est le contraire qui se fait. Les miliciens s'affrontent entre eux, au risque que la situation sécuritaire dégénère.

«Ils ont décidé d'eux-mêmes de sortir du stadium pour aller détruire les «biota» (Ndlr : ce sont des foyers initiatiques organisés par d'autres jeunes dans la ville) qu'ils considèrent comme illégaux et retirer le pouvoir fétichiste qu'ils leur avaient donné. En fait, c'est un travail vraiment de qualité qu'ils sont sortis faire et qu'ils sont en train de faire», a estimé Justin Milonga.

