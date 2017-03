Congo-Kinshasa: INA - Le centre de perfectionnement en art et spectacle recrute de nouveaux candidats

La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné vendredi des réparations individuelles et collectives… Plus »

Jadis reformé en 2016 par le directeur général de l'Institut national des arts, le Cepinas est dirigé par une coordination constituée des professeurs de musique classique, de danse, et de théâtre. Il poursuit plusieurs objectifs, à savoir rendre accessible la formation en art et spectacle, amener tous les mélomanes de la musique à découvrir et à acquérir les notions musicales, et guider les artistes sur le chemin de l'autonomie.

Situé au dernier niveau du bâtiment de cette Alma mater, le centre de perfectionnement en art et spectacle (Cepinas) ouvre ses portes à tous les amoureux de l'art, c'est-à-dire de la musique, la danse et du théâtre.

