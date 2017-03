Congo-Kinshasa: Répartition des postes entre composantes - Les ministères régaliens posent problème

Une fois de plus, la plénière prévue jeudi au Centre interdiocésain a été reportée au vendredi. La raison est bien simple. Les membres de la commission ad hoc qui travaille sur la répartition des postes au sein du prochain gouvernement n'ont pas pu se mettre d'accord.

En attendant des arbitrages spéciaux, la pomme de discorde réside dans le partage des ministères régaliens (Intérieur, Défense, Justice, Affaires étrangères) entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement.

Au Centre interdiocésain où se poursuivent les travaux autour de l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre, on est entré dans la dernière ligne droite. Au cœur du débat, il y a d'un côté, la mouture du prochain gouvernement, et de l'autre, la présidence du Conseil national de suivi de l'accord(Cnsa).

Pour l'instant, c'est la répartition des postes au sein du gouvernement qui alimente les discussions. 48 heures sont passées sans que les délégués membres du groupe de travail restreint mis en place à cet effet n'arrivent à se mettre d'accord. Par conséquent, la plénière prévue jeudi dans la soirée sous la direction de Mgr Fridolin Ambongo a été reportée pour vendredi dans l'après-midi.

Les membres du groupe de travail se donnent encore du temps pour les derniers réglages. Mais, selon les indiscrétions recueillies dans les milieux proches de la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo), on fait état de profondes divergences autour des ministères régaliens. La Majorité présidentielle s'y accroche, refusant toute concession ; but : en assurer le contrôle. Cinq ministères se retrouvent sur cette liste, à savoir la Défense, les Finances, les Affaires étrangères, la Justice et l'Intérieur.

Les mêmes sources notent que, suivant la clé de répartition convenue le 26 janvier 2016 en plénière, tous les ministères - ou presque - ont été répartis. A ce jour, seuls les cinq - présentés comme relevant constitutionnellement du contrôle direct du chef de l'Etat dans l'entendement des délégués de la MP - sont soumis à d'intenses tractations.

Au niveau de la médiation, l'on reste optimiste. Mgr Fridolin Ambongo, vice-président de la Cenco, garde la tête haute, confie son entourage. Il ne perd pas d'espoir quant à l'aboutissement rapide - certainement ce vendredi - des discussions relatives à l'arrangement particulier. Toutefois, le chemin pour y arriver passe aussi bien par la répartition des postes du gouvernement que par la nomination du Premier ministre, sans oublier la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, poste laissé vacant par la mort d'Etienne Tshisekedi.

Evidemment, on n'est pas en face d'un obstacle insurmontable, relativisent les membres du groupe de travail restreint. Ce brin d'optimisme dépendra de la volonté des uns et des autres de mettre un peu d'eau dans le vin. Dans l'histoire politique de la RDC, le compromis de Sun City coulé sous forme de l'accord global et inclusif de 2002 pourrait bien servir de jurisprudence.

S'inspirer de Sun City

Le verrou qui bloque l'avancement de la répartition des postes au sein du prochain gouvernement pourrait bien être levé si l'on se réfère à l'histoire récente du pays. Il s'agit entre autres du compromis de Sun City qui a réussi en 2002 à baliser le chemin pour l'émergence de la 3ème République.

Que s'est-il donc passé à Sun City ? On se rappelle que le dialogue intercongolais avait réuni en terres sud-africaines le pouvoir en place à Kinshasa, les belligérants armes, l'opposition politique non armé et la société civile. Les assises de Sun City ont expérimenté une gouvernance atypique, connue sous la formule « 1+4 », c'est-à-dire un président de la République entouré de quatre vice-présidents représentés chacun une faction de la belligérance, armée ou non armée.

A Sun City, le partage s'est fait en toute aise, chaque composante ayant été d'une manière ou d'une autre était servi. Toujours en Afrique du Sud, la composante pouvoir avait accepté de se délester d'un certain nombre de ministères régaliens. Ainsi, la Défense a été confiée au RCD/Goma d'Azarias Ruberwa, alors que le MLC de Jean-Pierre Bemba a eu droit aux Affaires étrangères. Rien n'avait été réservé à l'Opposition non armée totalement ignorés du quota de partage des ministères régaliens.

De cette rétrospective historique, il y a évidemment une leçon à tirer au regard de ce qui se fait actuellement au Centre interdiocésain. La première conclusion est que le pouvoir en place ne cède que sous la pression. En 2002, le RCD/Goma et le MLC de Jean-Pierre Bemba ont eu droit à un ministère régalien chacun parce qu'ils ont revendiqué par les armes. L'opposition non armée a dû se contenter de menus fretins. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est certainement cette façon de procéder qui explique aujourd'hui l'intransigeance de la Majorité présidentielle à faire des concessions sur les ministères régaliens.

Face à l'enlisement qui se dessine au Centre interdiocésain, les délégués à ces assises, particulièrement ceux réunis au sein de la Commission de répartition des postes, feraient mieux de s'inspirer de l'expérience réussie de Sun City qui a permis à la RDC d'organiser au terme d'une transition les premières élections démocratiques de son histoire qui ont planté le décor pour l'émergence de la 3ème République.