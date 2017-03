Congo-Kinshasa: Importation de Ciment gris, sucre et fer à béton - L'opacité gagne du terrain

Le deal a quitté les salons huppés où elle a été négociée en secret pour se retrouver fort malheureusement dans la presse.

À titre indicatif « Le Journal », quotidien paraissant à Kinshasa lui réserve depuis un certain temps une place de choix et ce, à la hauteur de l'affaire. Il s'agit du scandale autour du marché de ciment gris conclu entre la société African Distribution Station & corporation en sigle ADS & co appartenant à un sujet gabonais, opérant avec la société Groupe Taverne dont le principal responsable n'est autre que l'actuel ministre d'État en charge de l'Économie nationale.

Dans certains milieux, on parle de plus en plus d'un marché de dupe. Car au terme de du contrat commercial signé en date du 29 janvier 2015 entre les deux parties, il a été convenu que la société ADS & co livre au Groupe Taverne des tonnes de ciment gris importé contre une somme évaluée à 2.504.900 usd. Ces mêmes journaux nous renseignent que si le groupe Taverne s'est acquitté de ses obligations en versant la totalité du montant convenu, par contre ADS & co peine jusqu'à ce jour à livrer la marchandise. Et depuis lors, tout tourne au vinaigre entre les deux parties qui n'hésitent plus à user de la presse pour se faire entendre, mieux s'accuser mutuellement de violation de termes du contrat.

Affaire Commerciale ou Affaire d'État?

Là où le bât blesse est que ce marché est conclu à un moment assez difficile pour les industries locales de la cimenterie. Tenez! Outre la Cinat (située à l'ouest) et les autres cimenteries de l'Est qui ont été contraintes de fermer ou de mettre les clefs sous le paillasson, obligeant par le fait même les compatriotes de cette partie du territoire national à recourir au ciment des pays voisins; la Cilu, la seule industrie locale qui ravitaille la partie Ouest en ce produit a quant à elle congédier et dans le pire de cas renvoyer bons nombres de ses employés. Une situation qui comme on peut l'imaginer a mis en difficultés des nombreuses familles congolaises qui tiraient l'essentiel de leurs revenus de ces emplois. Et la question revient dans tous les esprits. Comment expliquer que ce soit un ministre du gouvernement qui signe pareil contrat avec un opérateur économique étranger privant du coup l'industrie locale qu'il est censé protéger, d'importants moyens capables de lui donner un nouveau souffle pour «Son redécollage» et ce, pour le bonheur des congolais.

En outre, il y a lieu de s'interroger sur l'attitude qu'aurait affiché le même ministre (Bahati Lukuebo) dans le traitement du dossier du groupe Taverne et de son partenaire ADS & co notamment dans son volet contrat-programme. Agirait-il comme l'église au milieu du village où serait-il tenté d'accorder un traitement de faveur à cette entreprise où il en est le principal responsable pour reprendre ici le terme utilisé par le directeur de cabinet du chef de l'État dans la correspondance lui adressée pour cette affaire? Le ministre qui à travers ce contrat avec ADS & co s'est donné lui-même un contrat d'importation alors qu'il est régulateur; ne serait-il pas compromis en agissant de la sorte? En suivant l'esprit et la lettre de ces différents arrêtés du 20, 25, 30 juillet 2016 où il attribue plus de 35 contrats-programme (dont la valeur d'acquisition serait de 100.000$ à 150.000 Usd/par contrat-programme) avec certains importateurs de ciment gris, fer à béton, sucre combien d'argent a été encaissé par le trésor public à la suite de ces contrats? En sa qualité du ministre de l'Économie nationale, quelle est sa contribution pour la stabilité de l'économie de la RDC en proie à une crise sans précédent et dont les effets pèsent lourdement dans le quotidien des congolais? Quel est le bilan de son action en termes des chiffres, des investissements et la stabilité économique et ce, depuis son entrée dans le gouvernement Matata II jusqu'à ce jour soit 3 ans d'exercice? D'autant plus que lors d'une troïka il avait annoncé que le taux de

croissance sera de 8% alors qu'actuellement il est tombé jusqu'à 3%? Comment peut-il continuer à accorder des contrats-programmes avec dérogation à certains importateurs ? À quel prix se négocie ces contrats-programmes surtout que l'on sait qu'ils ont été accordés à certaines personnes qui n'ont usé que de la fraude? Pourquoi ces autorisations sont données sans l'aval du ministère des finances? Toutes ces questions nous viennent à l'esprit seulement à cause de son attitude de ne pas faire la nette démarcation entre Bahati le politique et Bahati l'homme d'affaires; et son déboire dans le dossier de l'importation du ciment gris avec la société ADS & co a aiguillonné notre pensée, mieux nous a donné matière à réflexion.

Le gouvernement aphone

Les contrats-programmes se sont élargis sur les autres produits tels le sucre, fer à béton, sur toute la RDC. Quel a été l'impact de ces opérations si ce n'est que de rapporter à ceux qui les délivrent? Ou de constituer le Groupe Taverne et les bénéficiaires comme les désormais seuls fournisseurs de ces produits en RDC ?

Est-ce une volonté politique de constituer des nouveaux patrons, mais qui en plus usent de leurs positions pour pratiquer la fraude aux frontières et priver le Trésor Public des ressources ? Où se situent les paramètres de l'Économie de la RDC ? La Banque Mondiale a dans son dernier rapport de Janvier 2017, classé la RDC parmi les pays qui connaissent et connaitront une crise économique accentuée en 2017.

En dehors du ciment, nous avons poussé assez loin notre curiosité pour nous intéresser au secteur pétrolier. Tout est parti de l'attitude qu'affiche ce dernier temps à Kinshasa les opérateurs de ce secteur qui pour faire pression sur le gouvernement en vue de revoir à la hausse le prix à la pompe, baisse le rideau chaque jour à partir 15h, obligeant du coup les automobilistes à faire la ronde à travers la ville ou faire de longue queue devant les quelques rares stations-services n'appartenant pas aux majors du secteur pétrolier pour se ravitailler en ce précieux liquide. Il est vrai que sur le marché international le prix du baril est revu à la hausse, mais quand le prix avait atteint son plus bas niveau, il n'y avait aucun effet d'entrainement à la pompe. Un pétrolier qui a requis l'anonymat nous confie que ce secteur connait des problèmes à cause de pléthore ou de la multiplicité de taxes et redevances auxquelles ils sont astreints de payer. Dans la rubrique des charges d'exploitations SEP de 397,33 USD/m3 soit 0,397 ou 372 CDF/Litre, il est malicieusement compris une redevance supplémentaire de stock de sécurité et stratégique, lutte contre la fraude, pipeline, autres dépôts, d'une valeur de 296 CDF que chaque litre rapporte à un réseau non identifié.

Un petit calcul suffit pour se rendre compte du montant ô combien important perçu chaque mois rien que pour cette taxe quand on sait que la consommation mensuelle sur l'ensemble du territoire national est estimée à 60.000 M3 soit 19.098.000 Usd. Où va cet argent qui est perçu par la SEP et le ministère de l'Économie? À notre entendement si pareille taxe ne figurait dans les rubriques des plusieurs autres taxes à payer par les pétroliers, cela impacterait positivement sur le prix du carburant et ce, aux bénéfices des consommateurs que sont les populations.

Rétablir la vérité

Sous d'autres cieux ou dans des pays à tradition démocratique, pareil scandale où la compromission d'un membre du gouvernement est avéré exigerait de la part de l'incriminé une poursuite judiciaire avec démission comme effet d'entrainement.

Lors du dernier dépôt des déclarations des Patrimoines à la Cour Constitutionnelle, a-t-il été vérifié la différence des patrimoines et des avoirs en numéraires entre la 1 ère entrée au Gouvernement MATATA et celui de BADIBANGA ? Les positions de nos dirigeants doivent-ils être si compromissoires? Pourtant les lois du pays ne permettent point des tels agissements. Au regard de tout ce qui précède peut-on attesté que la rdc est-elle réellement un État de droit? Lorsque ces lois sont bafouées par ceux-là même qui par leurs comportements devaient servir des modèles aux autres congolais?

Qui s'en saisisse celui qui osera.

Si le cas de Fillon, candidat à la présidentielle de la France pour l'élection de 2017 pouvait nous servir d'exemple.