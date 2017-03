Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Lokondo obtient l'inscription de la loi sur le CNSA au calendrier de la session

La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné vendredi des réparations individuelles et collectives… Plus »

Selon lui, après que toutes les institutions aient été déclarées illégitimes et qu'il ne reste que la légalité, il y a la nécessite d'une convivialité politique pour aller aux élections dans des conditions de paix, de sécurité et de quiétude maximale.

Tout en félicitant le président de l'Assemblée nationale pour son discours d'ouverture de session reprenant complètement tous les aspects du contexte social, économique et politique du pays, l'élu de Mbandaka a estimé que la session de mars à l'Assemblée nationale est déterminante pour la vie de la nation. « Et cela nécessite le patriotisme. Pas de comportement trop militant ni partisan », a fait observer Lokondo.

Parmi les nouvelles matières adoptées, l'on note essentiellement la loi de finances pour l'exercice 2017 et la présentation du programme du gouvernement, suivie de son investiture. C'est pourquoi le député national Henri-Thomas Lokondo a proposé et obtenu de la plénière, l'inscription formelle de la loi organique portant création du Comité national de suivi de l'Accord du 31 décembre 2016.

