Congo-Kinshasa: Mafia à la CENI - Détournement du contrat « Sitele »

Dans ses investigations sur la gestion à la Commission électorale nationale indépendante, Le Potentiel a conclu qu'une mafia s'est installée au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Un cas patent de cette maffia est le détournement par les dirigeants de la CENI du contrat de la société « Sitele Sarl », gagné en duo avec Gemalto Sa, à l'issue de l'appel d'offres sur la fourniture des kits électoraux destinés aux opérations d'enrôlement. Ce contrat de 3,5 millions Usd a été détourné en violation de toutes les lois de la République.

La Commission électorale nationale indépendante entretient plusieurs dossiers louches. Le jour que les services compétents décideront d'ôter le couvercle des casseroles de la CENI, la puanteur envahira toute la République. La Rédaction du journal Le Potentiel, à l'issue de ses investigations sur la gestion à la centrale électorale, lève un coin de voile sur certains dossiers sales.

Dans le premier article de la série sur la « Mafia à la CENI », Le Potentiel a dénoncé la signature d'un contrat de plus de 9,7 millions Usd passé, sans appel d'offres public, entre le président de la CENI, Corneille Nangaa, et l'entreprise Super Tech Ltd. Comme dans tous les contrats passés de gré à gré en RDC, les soupçons de malversation se révèlent souvent légitimes. Après notre enquête, il s'avère que ce contrat de fourniture des Kits Vsat pour la transmission sécurisée des informations ne devait valoir même pas 3 millions Usd, au regard des prix sur le marché. Ici, il s'agit d'un cas de dilapidation des fonds publics.

Dans ce deuxième article, Le Potentiel fait cas de détournement d'un contrat, légitimement gagné par une entreprise de droit congolais à l'issue d'un appel d'offres public, au profit des sociétés amies.

Le banditisme managérial

A l'issue d'un appel d'offres sur la fourniture des kits électoraux lancé février 2016 par le BCECO, à la demande de la CENI, la société « Gemalto Sa » et son sous-traitant congolais « Sitele Sarl » ont gagné ce marché. Les deux entreprises avaient signé avec la CENI le contrat n°001/CENI/BCECO/DG/DPM/MNT/2016/MF du 29 juin 2016. Dans cette soumission, l'entreprise « Super Tech Ltd » et son sous-traitant « DEC » ont perdu le marché, à l'issue des essais techniques des kits destinés à l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo.

Au terme du contrat, la société française Gemalto SA devait fournir à la CENI les 22 000 kits d'enrôlement des électeurs. Quant à Sitele Sarl, elle devait assurer le support technique de tous ces matériels d'enrôlement de manière à assurer la régularité des opérations sur l'ensemble des centres d'inscription des électeurs de la CENI disséminés à travers les 26 provinces de la RDC.

Contre toute attente, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a décidé d'écarter de ce contrat, c'est-à-dire en ce qui concerne la partie support technique, la société « Sitele Sarl », en violation de toutes les lois de la République. Le président de la CENI va confier ce marché, de manière arbitraire et pour des raisons faciles à imaginer, à l'entreprise « DEC ». Cette dernière n'est rien d'autre que le sous-traitant de Super Tech Ltd, la société qui a perdu le marché des kits électoraux. Voilà un cas avéré de banditisme managérial.

Comment un responsable d'une institution publique peut détourner un marché gagné par appel d'offres régulier par une entreprise pour le confier à une autre qui s'avère être celle qui a perdu ? Une incongruité que seuls les dirigeants de la CENI pourront expliquer le moment venu

Les dessous des cartes

Ce n'est pas par hasard que le président de la CENI a confié le marché du support technique à « DEC », le sous-traitant de Super Tech Ltd. C'est plutôt pour rendre l'ascenseur à Super Tech Ltd que la CENI a confié à son sous-traitant ce marché. En effet, dans la course à l'appel d'offres sur la fourniture des kits d'enrôlement, le candidat de la CENI n'était rien d'autre que Super Tech Ltd. Cependant, les essais des kits fournis par Super Tech Ltd n'étaient nullement concluants. Et cette entreprise a perdu le marché. Mais la CENI ne pouvait favoriser son candidat puisque lors des essais techniques des kits électoraux il y avait la présence des partenaires internationaux notamment le PNUD et la Monusco.

Les dirigeants de la CENI avaient donc accepté, malgré eux, le verdict de l'appel d'offres pour échapper aux regards indiscrets des partenaires internationaux. C'est après, lors de la mise en œuvre de ce contrat, que la CENI va écarter Sitele au profit du sous-traitant de Super Tech Ltd. La bienveillance de la CENI à Super Tech ne va pas s'arrêter là. Corneille Nangaa va ensuite attribuer à Super Tech Ltd un autre marché, celui de fourniture des Kits Vsat pour le système de transmission des informations sécurisées. Le président de la CENI a signé ce contrat de 9 793 173 Usd, sans appel d'offres public, avec Super Tech Ltd dans une chambre d'hôtel de Kinshasa le 29 novembre 2016.

L'embarras de Gemalto SA

La société Gemalto Sa a été contrainte par les dirigeants de la CENI de travailler, malgré elle, avec le sous-traitant de son malheureux challenger. C'est la seule explication que nos investigations révèlent. Pour garder son marché de fourniture des kits d'enrôlement des électeurs, Gemalto SA devait accepter de travailler avec les entreprises que le Top management de la CENI devait lui présenter sans broncher. Au début, c'est DEC qui assurait le support technique des opérations d'enrôlement. Par la suite, les dirigeants de la CENI ont confié le même marché à « Stim Plus » puis à « Job Rendez-vous », des entreprises peu expérimentées.

En clair, les dirigeants de la CENI ont détourné le contrat du support technique, légalement destiné à Sitele Sarl, estimé à 3 534 362,54 Usd, au profit des entreprises triées sur le tas qui, somme toute, appartiennent à des proches.

Dès lors, l'on peut comprendre pourquoi le président de la CENI ne s'empresse pas à répondre aux questions que la Rédaction du journal Le Potentiel lui a adressées à ce sujet depuis le 15 mars 2017. Dossier à suivre.