Togo: « Le HCRRUN, la voie du devoir et de l'avenir »

Avec deux milliards que le gouvernement a mis à la disposition au HCRRUN pour le compte du fonds spécial d'indemnisation, seul 2475 victimes pourront être prises en compte, en plus de 126 cas urgents vulnérables.

Ces 2475 victimes sont sélections parmi les 7075 victimes enregistrées pour la seule année de 2005 ; or, toutes les victimes enregistrées de 1958 à 2005 sont au nombre de 22 415. Et pour y arriver le HCRRUN aura dépensé moins d'un million de franc CFA. Les réparations seront donc sous cinq (05) différentes formes, notamment, la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non répétition.

Avant d'en arriver là, le HCRRUN entend organiser des tournées d'informations et d'échanges avec les victimes et les populations dans tout le pays ; ceci afin de « privilégier la démarche inclusive et participative afin que les victimes perçoivent à travers les réparations l'expression et la volonté de tous les Togolais de les aider à sortir de douleurs et les aider à construire le futur », a déclaré Awa-Nana Daboya, présidente du HCRRUN. Des cérémonies de purifications sont également prévues sur toute l'étendu du territoire.

Le chantier apparait alors vaste mais nécessaire à achever pour le bonheur de tous les Togolais, selon le Premier Ministre. C'est pourquoi il a clamé haut et fort que « le HCRRUN reste aujourd'hui, la voie du devoir et de l'avenir ».

Pour Komi Klassou, à l'heure où nous sommes arrivés, il faut « rendre grâce au Dieu d'avoir permis au peuple togolais, malgré les soubresauts inhérents à toute vie humaine, de garder intact notre ardent désir de nous affranchir des pesanteurs du passé et construire un avenir harmonieux et partagé ».

Parvenir à cet avenir ne serait pas aussi facile que l'on le dise ; mais, c'est possible, selon le Premier Ministre, à une seule condition : « il nous faut faire preuve d'un supplément d'âme pour désormais affronter ce passé difficile, le solder définitivement et baliser le chemin de notre avenir commun », a-t-il fait savoir au peuple togolais.

">