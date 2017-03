Pour ce deuxième jour de travail de la 10e réunion annuelle conjointe CEA-UA, les divergences ont encore ressurgi. Toutefois, le Directeur de la planification et des politiques économiques du Sénégal, a pris enfin pris la tête de la présidence de la CEA-UA, dans des conditions un peu particulières.

Les travaux de la 10ième réunion annuelle conjointe CEA-UA continuent de nous réserver des surprises. Le royaume du Maroc comme annoncé dans l'un de nos précédents articles, a opposé un niet farouche à la présence de la République Arabe du Sahara occidental. Au motif qu'il n'est pas un membre des Nations-Unies.

D'ailleurs, le président sortant s'est dit navré de voir les choses avancer à ce rythme. «Aucun d'entre nous ne veut que cette réunion échoue. Lorsqu'un pays décide de ne se préoccuper que de ses problèmes intérieurs en faisant fi des problèmes continentaux, nous échouerons», se désole-t-il. Il insiste comme si quelque chose le bouillonnait de l'intérieur : «tous les Etats membres ont le droit de participer à cette réunion et comme établi à Addis-Abeba, aucun pays ne devrait quitter la salle en protestation».

Dans la foulée, le sud-africain Lizenga Maluleka s'est vu arracher la parole par le représentant de la délégation marocaine qui a été catégorique: «le royaume du Maroc réitère sa position concernant la présence d'un pays non membre des Nations Unies. Nous avons tous entendu la CEA affirmer, que cette réunion ne peux avoir lieu avec un pays non membre. Que ce soit clair, nous ne parlons pas de la réunion de l'Union africaine mais celle de la CEA. Ce sont des réunions séparées, chaque organisation a ses propres règles. Le Maroc ne peut jamais accepter le fait accompli» Sur ce il a jugé la réunion illégale, les débats et les rapports illégaux, et conteste l'élection du bureau.

Cependant son homologue sud-africain a balayé d'un air remonté ses propos en demandant d'aller directement à la passation de service. Avant d'ajouter que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce problème. Et qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps à débattre sur ce point. Le Nigéria a appuyé l'Afrique du Sud sous les applaudissements du public en déclarant: «il faut que l'Afrique avance, nous sommes là pour ça».

Finalement, Pierre Ndiaye a pris fonction avec les félicitations du président sortant et les regards stupéfaits des délégués marocains, qui passaient des coups de fils incessants. Bons joueurs, les Marocains qui somme toute sont des partenaires historiques du Sénégal, ont félicité Pierre Ndiaye. Toutefois, ils sont revenus à la charge pour dire que la réunion conjointe CEA-UA ne peut pas avoir lieu. Ils sont appuyés en cela par la représentante de la CEA qui affirme que son organisme va se retirer car une réunion conjointe ne peut pas se tenir en présence d'un pays non membre.

De son côté, la représentante de l'Union Africaine(UA) fait savoir que tout membre de l'UA a le droit de participer à toutes les réunions de l'Union. Sur ces passes d'armes le nouveau président demande suspension de séance pour arrondir les angles. Nous y reviendrons.