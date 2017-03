Sénégal: Mamadou Faye, DG Petrosen - «L'exploitation du pétrole et du gaz va entrainer des changements économiques et sociaux très importants»

Pour le Directeur Général de PETROSEN, il n'y a pas de doute. La découverte d'hydrocarbures dans un pays est toujours une aubaine pour le pays.

En général, souligne-t-il, au cours d'un séminaire de mise à niveau en faveur des journalistes du Collectif économiques du Sénégal(COJES) sur «l'Exploitation et la Production Pétrolière et Gazière», elle présage la possibilité de régler des problèmes énergétiques du pays et constitue aussi des sources de revenus assez importants qui contribuent à son développement économique et social.

Toutefois, déplore-t-il, au cours des trois dernières années, nous avons constaté un débat très politique, où ces ressources sont parfois perçues comme un potentiel fléau voir une malédiction. «Beaucoup de fausses informations ont été véhiculées par des gens qui n'ont aucune expertise sur la nature des opérations dont ils parlent. Ils ont surtout contribué à alimenter un débat qui ne sert pas nécessairement les intérêts du Sénégal», indique Mamadou Faye.

Avant d'ajouter tout optimiste que : «l'exploitation du pétrole et du gaz va entrainer des changements économiques et sociaux très importants. Comme toujours ces changements comporteront des aspects positifs et négatifs sur lesquels, nous devons réfléchir, débattre afin d'y apporter, nous-mêmes les meilleures solutions».