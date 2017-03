Maroc: Message de gratitude et de remerciement à SM le Roi des présidents des délégations participant à la 24è conférence de l'Union Parlementaire Arabe

Ils implorent en outre le Tout-puissant de préserver le Royaume de tout malheur et de lui accorder davantage de sécurité, de stabilité et de prospérité sous la conduite éclairée du Souverain.

Dans ce message, les parlementaires arabes expriment "leurs sincères expressions de gratitude, de considération et de reconnaissance" à SM le Roi pour "l'accueil chaleureux et la générosité remarquable" qui leur ont été réservés à l'occasion de cette conférence.

Rabat — Le Cabinet royal a reçu un message de gratitude et de remerciements à SM le Roi Mohammed VI de la part des présidents et membres des délégations ayant participé à la 24è conférence de l'Union Parlementaire Arabe, tenue les 20 et 21 courant à Rabat.

