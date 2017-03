Congo-Brazzaville: Expo Couleurs de Brazza - La peinture des enceintes commerciales à l'honneur

Ainsi l'exposition a mis en exergue des portraits de grandes stars de la musique d'ici et d'ailleurs, de foot et mais aussi et surtout des scènes de vie courante des Congolais.

Entre créativité, spontanéité et grossièreté, ces effigies qui habillent les murs des salons de coiffure, pressing, poissonneries, boucheries, restaurants... à Brazzaville suscitent diverses appréciations. Cet art d'une singulière richesse laisse souvent ceux qui le contemplent face à un sentiment comique ou provocateur. C'est cette dimension que ce talentueux photographe du Collectif Génération Elili s'est donné pour mission de mettre en lumière. « J'ai voulu par ce travail documentaire illustrer cet art qui colore dans notre société et montrer son impact mais aussi sa portée dans les habitudes de la population », a souligné Zed Lebon.

