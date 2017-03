Congo-Brazzaville: Salon du Livre 2017 - Lever de rideau pour le Pavillon des Lettres d'Afrique

Jeudi soir s'est déroulé l'inauguration du Salon du Livre de Paris. Une 37e édition qui fait la part belle à l'Afrique avec le Maroc pays invité et surtout un grand stand panafricain, le Pavillon des Lettres d'Afrique, auquel le Congo et Les Dépêches de Brazzaville sont associés. En toute logique, nous y étions.

Pour le Pavillon des Lettres d'Afrique, les grands débuts ont été plutôt brillants avec, avant l'ouverture au public, la visite de François Hollande. Le président de la République française a été reçu sur le stand par Maurice Kouakou Bandaman, ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, écrivain et maitre des lieux, Léonidas Mottom, ministre congolais de la Culture et des Arts, et Henri Djombo, ministre d'Etat à l'Agriculture et écrivain.

Le président sortant a visité le grand espace panafricain (400 m²) s'arrêtant devant le kiosque des Dépêches de Brazzaville et les comptoirs des pays participants. Et est reparti avec un exemplaire du numéro spécial "Salon du Livre" rédigé par le quotidien congolais.

La soirée a continué avec les mots d'introduction des promoteurs du Pavillon des Lettres d'Afrique. Chef de fil du stand, Maurice Kouakou Bandaman, lauréat 1993 du Grand prix littéraire d'Afrique noire pour son roman « le fils de la femme mâle » a officiellement inauguré le Pavillon des Lettres d'Afrique en présence de plusieurs auteurs et intellectuels du continent dont les Congolais Henri Lopes et Emmanuel Dongala, le Sénégalais Souleymane Bachir Diagne, le Béninois Habib Dakpogan ou le Gabonais Jean Divassa Nyama.

« Un proverbe dit que c'est sur la vieille natte que l'on s'assoit pour tisser la nouvelle natte. C'est pour cela que je veux remercier les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui ont lancé, il y a quelques années, le "stand Livres et Auteurs du Bassin du Congo" : le Congo de son Excellence Denis Sassou N'Guesso, le Congo de Sony Labou Tansi, Henri Lopes et Alain Mabanckou, les auteurs et hommes politiques congolais et Les Dépêches de Brazzaville qui ont porté ce projet précurseur et qui s'associent aujourd'hui au Pavillon des Lettres d'Afrique pour que ce rêve continue. Il y avait hier quatre pays réunis, cette année nous sommes une dizaine et demain encore davantage. Car c'est en mutualisant nos efforts que nous pouvons magnifier notre culture africaine. Et ce Pavillon des Lettres d'Afrique symbolise l'union des pays africains ».

C'est donc parti pour quatre jours de tables rondes, de tête-à-tête et de débats avec, liste non exhaustive ; Florent Couao-Zotti, Mboungar Sarr, Fawzia Zouari, Kidi Bebey, Wole Soyinka, Gaston Kelman, Fatou Diome, Jussy Kiyindou, Gaël Gaye, Nimrod... Bref, n'attentez plus et précipitez-vous au stand F47 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.