Maroc: Toronto abrite le premier Sommet de la communauté d'affaires canado-marocaine

Le premier Sommet de la communauté d'affaires canado-marocaine (Moroccan-canadian Business Summit) aura lieu le 31 mars prochain à Toronto, une manifestation qui offrira l'occasion à plusieurs entrepreneurs et professionnels d'échanger et de débattre de leurs expériences, de tisser de nouveaux liens et de conclure des partenariats fructueux.

Co-organisé par la société "AdelphaTech", une entreprise offrant des services d'élaboration et d'exécution de stratégie digitale, et l'Association marocaine de Toronto (AMDT), en collaboration avec le Forum des compétences canado-marocaines (FCCM), cet événement vise à devenir, selon ses organisateurs, un rendez-vous annuel incontournable pour la communauté d'affaires canado-marocaine de la province de l'Ontario, rapporte la MAP.

Ce premier Sommet, qui rassemblera notamment des hommes d'affaires de l'Ontario et d'ailleurs, ainsi que des représentants d'associations canadiennes, outre des officiels marocains et canadiens, sera également l'opportunité pour les jeunes désireux de se lancer en affaires de rencontrer des modèles inspirants, de les questionner, de profiter de leurs expériences et conseils précieux et de chercher du mentorat.

Pour les organisateurs, cette rencontre vise notamment à explorer de nouvelles voies de coopération entre le Canada et le Maroc et à inspirer les jeunes issus de l'immigration marocaine au Canada.

Le Sommet de Toronto se veut ainsi une affirmation de ce désir de partage, d'initiation et d'accompagnement pour former une relève à la hauteur des espoirs de la communauté marocaine établie au Canada, qui jouit de l'estime des officiels canadiens pour son dynamisme et son implication exemplaire dans sa société d'accueil, a précisé la même source.(MAP)