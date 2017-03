Maroc: "Le Blond" Personnage mythique de Gad Elmaleh, de la scène à la BD

Il s'agit du tout premier tome. En cas de succès, l'aventure sera vouée à perdurer.

Basé sur le personnage culte de son spectacle «L'Autre c'est moi», l'album de BD de Gad Elmaleh est désormais disponible dans les librairies en France et le sera bientôt au Maroc.

Décidément, Gad Elmaleh en a des talents ! Après les spectacles, le cinéma et la télévision, l'humoriste se lance désormais dans la bande dessinée. Sa toute première œuvre est sortie, jeudi dernier, aux éditions «Michel Lafon». Et pour les plus grands fans de la star, surtout ceux de la première heure, la surprise est double puisqu'ils auront la chance de retrouver «Le Blond», l'un des personnages mythiques de Gad Elmaleh. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il s'agit du père de famille idéal, riche et parfait avec des avant-bras dotés de poils brushingés, un homme qui parle blond et voyage en classe blonde...

Gad Elmaleh avait fait de lui la star de son excellent et mémorable spectacle «L'Autre c'est moi», le mettant en scène dans diverses situations du quotidien, au ski, à la piscine, chez Ikéa ou encore dans une soirée bien arrosée. Si l'humoriste a, par ailleurs, trouvé le concept et les vannes, il n'a pas hésité à faire appel à deux professionnels de la bande dessinée pour l'épauler dans ce projet. Ainsi, Jean Baptiste Hostache s'est chargé des dessins et a également travaillé sur le scénario au côté de Bastien Pasquier. L'œuvre finale s'intitule «Le Blond» et il ne s'agit là que du premier tome. En cas de succès, l'aventure sera donc vouée à perdurer. «J'espère qu'on pourra réaliser trois albums au moins», précise Gad Elmaleh.

Dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien français «Le Parisien», l'humoriste marocain explique que le choix du personnage «Le Blond» «est dû au fait que les gens m'en parlent tout le temps. Ensuite parce qu'il s'y prêtait bien. Je me suis vraiment éclaté à le faire changer de tête, à le mettre dans des situations incroyables. J'ai adoré le retrouver». Interrogé s'il est un lecteur de BD, Gad dit qu'il n'y connaît rien. «La dernière fois que j'ai côtoyé la BD, c'est quand Spielberg m'a donné un album de Tintin, lorsque j'ai tourné dans «le Secret de la Licorne», souligne-t-il, avant de préciser que le dessinateur qu'il admire beaucoup est Voutch. «Il a un univers incroyable, absurde, poétique, délirant», lance l'artiste.

Concernant son aventure américaine, Gad Elmaleh dit vouloir poursuivre l'expérience. «Chaque soir, c'est un combat pour gagner les rires là-bas. Mais c'est une expérience, un challenge que j'adore», dit-il. Il est à rappeler que l'humoriste avait remporté son défi haut la main. Celui de faire rire les spectateurs du Carnegie Hall. Dans le pays du one man show humoristique, personne ne l'attendait, sauf peut-être le célèbre Jerry Seinfeld, venu l'encourager en ami. Et pourtant l'humoriste a su s'imposer dans cette salle mythique new-yorkaise. Fidèle à lui-même, le comédien n'est jamais resté immobile, s'est approprié la scène, gesticulant sous les arcades dorées du Carnegie Hall, où il s'est moqué gentiment des différences entre Français et Américains, accompagné des rires constants du public.