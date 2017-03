Maroc: Le Président de la Chambre des représentants condamne l'attentat commis aux abords du Parlement de Westminster à Londres

Le Président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a exprimé sa ferme condamnation de l'acte terroriste qui a visé mercredi 22 mars 2017 les abords du Parlement de Westminster à Londres tout en assurant le Parlement britannique de sa solidarité.

« Je vous fais part, à travers vous aux familles de victimes, de mes sincères condoléances et de ma compassion. En mon nom et en celui des membres de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, j'exprime ma ferme condamnation de cette agression qui a visé l'un des symboles institutionnels démocratiques britanniques (... ) Etant attaché aux valeurs de la démocratie, de la tolérance et de la diversité, le peuple britannique, fort de sa profondeur historique et civilisationnelle, basée sur la pluralité et le respect de l'autre, ne pliera pas devant le terrorisme et ne se laissera pas entraîné vers les sinistres desseins des auteurs et commanditaires de ces actes ignobles», a notamment souligné Habib El Malki dans son message adressé au président de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, John Simon Bercow.