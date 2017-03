Maroc: La Fédération d'escrime dresse son bilan

La Fédération Royale marocaine d'escrime (FRMES) a terminé la saison 2015-2016 sur un bilan positif marqué par une participation massive des équipes nationales aux compétitions mondiales dont le tournoi olympique de Rio de Janeiro.

Le calendrier des événements de la saison écoulée a été marqué par la participation des sélections nationales à différentes compétitions, selon le programme établi par la direction technique nationale, qui s'est soldée par des résultats positifs, précise la FRMES dans un communiqué publié vendredi à l'issue de son assemblée générale ordinaire.

Lors de cette assemblée, tenue en présence des présidents des clubs et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain, le président de la FRMES, Youssef Fathi, a salué le travail du bureau fédéral ayant réalisé les rapports moral et financier 2015-2016.

Cette assemblée a également été l'occasion pour le bureau fédéral de passer en revue les efforts déployés pour développer le niveau de la pratique de l'escrime (fleuret, épée et sabres) en vue d'assurer le rayonnement de cette discipline aussi bien lors des compétitions nationales qu'internationales.

A l'issue de ses travaux, les membres de l'AG ont approuvé les rapports moral et financier à l'unanimité.

Pour rappel, la pratique de l'escrime a fait ses débuts au Maroc à partir de 1918. Les premiers clubs ont vu le jour à Casablanca en 1922. Les villes de Fès (1922), Taza (1928), Marrakech, Safi, Meknès et Oujda ont ensuite pris le relais. Cette discipline qui a traversé l'histoire de l'humanité est encore réputée être un sport pour tous. Chez les hommes, le fleuret et le sabre furent introduits dès les premiers Jeux olympiques de 1896, et l'épée en 1900. Chez les dames, le fleuret a été introduit en 1924, l'épée en 1986 et le sabre en 1999.

La FRMES compte actuellement 21 associations (17 affiliés et 4 non affiliés) et 448 licenciés.