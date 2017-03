Gambie: Dakar et Banjul s'engagent à développer davantage le secteur de la pêche (officiel)

Banjul, 24 marsLe Sénégal et la Gambie ont signé vendredi à Banjul plusieurs accords portant sur le développement du secteur de la pêche, une perspective intégrant la gestion durable du secteur et la lutte contre la pêche illicite.

Ces accords ont été paraphés par le ministre gambien de la Pêche, des Ressources halieutiques, James Gomez, et son homologue sénégalais Oumar Guèye (Pêche et Economie maritime), en marge d'une visite de ce dernier.

A travers ces accords, les deux parties "ont insisté sur la nécessité de prendre en compte la gestion durable des pêches, de lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, de promouvoir l'évaluation des connaissances de stocks des ressources" halieutiques, indique un communiqué final remis à la presse.

Il ajoute que les deux délégations ont aussi convenu de "promouvoir l'aquaculture et d'encourager les opérateurs privés à une plus grande participation pour renforcer leurs liens d'amitié et de fraternité".

Les experts des deux pays ont aussi "discuté des questions relatives entre autres, aux redevances des licences de pêche, aux possibilités de pêche, à la gestion des ressources halieutiques, au débarquement des poissons, à l'embarquement des marins".

Selon le communiqué, le Sénégal et la Gambie se sont par ailleurs accordés sur la nécessité de promouvoir l'aquaculture, le développement du partenariat privé, de la formation, de l'appui pour l'obtention de l'agrément à l'export ainsi que la certification sanitaire et la recherche halieutique.

"La partie sénégalaise s'est engagée à offrir chaque année cinq bourses de formation dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et des affaires maritimes ainsi que des stages professionnels, pour toute la durée de validité de l'accord", précise le communiqué ayant sanctionné cette visite de trois jours du ministre sénégalais, entamée mercredi.