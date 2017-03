Ile Maurice: Inondations de 2013 - Rs 650 millions réclamées à l'État par les familles des victimes

Allan Wright, ex-adjoint maire de Curepipe, réclame des dommages de Rs 50 millions pour la mort de sa femme Sylvia et de son fils Jeffrey dans le tunnel du Caudan. Gowreeparsad Ramdhari, son père, sa mère et ses enfants, veulent, pour leur part, des dommages de Rs 100 millions pour le décès de Toolsee Ram Ramdhari.

Le procès sera appelé devant la Master and Registrar de la Cour suprême le jeudi 30 mars 2017. Outre l'État, les défendeurs sont le bureau du Premier ministre, la mairie de Port-Louis, le ministère des Infrastructures publiques, le ministère de l'Environnement, la State Property Development Company et les Rapid Security Services. Ces inondations avaient causé la mort de 11 personnes.

Dix familles poursuivent l'État et six organismes. Ayant eu des proches qui ont péri lors des inondations de mars 2013, elles leur réclament conjointement et solidairement des dommages. Le montant total des réclamations s'élève à Rs 650 millions.

