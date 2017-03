Ile Maurice: Homme de main d'Álvaro Sobrinho - José Pinto, pas inconnu de la justice portugaise

Avant de travailler pour Álvaro Sobrinho chez Akoya, José Pinto était employé par l'Union des banques suisses (UBS). Il bénéficie de la double nationalité suisse et portugaise et a fait ses études en droit à l'université de Lausanne en Suisse. En sus d'être Board Director de l'ASA, il est Managing Director de Signet Wealth Management. Cette compagnie, encore une fois propriété d'Álvaro Sobrinho, est citée dans les Panama Papers.

Monte Branco. C'est ainsi que l'affaire est connue au Portugal. C'est en 2011 que la justice portugaise suspecte de riches hommes d'affaires et politiciens portugais d'utiliser Akoya pour commettre des fraudes fiscales. Le 18 mai 2012, José Pinto et les deux autres Board Managers de l'entreprise sont arrêtés. Alors que deux des suspects vont en prison, José Pinto, lui, aurait payé une caution de 200 000 euros. Il aurait même été autorisé à rentrer Suisse. D'après nos recoupements, il aurait d'ailleurs fourni à la justice portugaise une liste de ses clients.

