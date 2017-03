Cote d'Ivoire: Claude Isaac Dé (à Koumassi) - "Nous allons libérer les caniveaux occupés"

Pour Claude Isaac Dé, le gouvernement a pris l'engagement de remettre en état ces ouvrages « et ces promesses seront tenues ».

Dans le cadre des travaux d'assainissement et de drainage initiés par le gouvernement en vue d'atténuer les effets néfastes des inondations, des éboulements, de la dégradation de la voirie, de la destruction des biens et parfois des pertes en vie humaine. Surtout à l'approche de la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé, a entamé une série de visites des ouvrages d'assainissement, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

La première étape de cette visite a eu lieu ce vendredi 24 mars 2017, dans la commune de Koumassi (un quartier populaire d'Abidjan).

A cette occasion, il a affirmé que les ouvrages occupés seront libérés. « Nous avons déjà démarré les travaux et ils vont se poursuivre. Il y a les programmes routiers qui vont coûter 8 milliards de Fcfa (le bitumage des voies). De plus, il y aura le curage des caniveaux et la gestion de la question des occupations anarchiques. Ces travaux avaient été bloqués par le problème de l'assainissement. Nous allons faire en sorte que cela soit un vieux souvenir à Koumassi d'ici la fin de l'année. Tous les caniveaux et réseaux d'assainissement occupés seront libérés», a-t-il déclaré.

Aussi a-t-il invité les populations à la collaboration. « Nous demandons aux populations de réserver un accueil favorable aux agents et de prendre soin des ouvrages réalisés. Nous devons nous mettre ensemble pour que tous les ouvrages soient lancés pour améliorer la vie des populations en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Pour Claude Isaac Dé, le gouvernement a pris l'engagement de remettre en état ces ouvrages « et ces promesses seront tenues ». Mais pour cela, il faut l'appui des populations. Il a d'ailleurs annoncé qu'il suivra personnellement ces travaux jusqu'à terme.

« Vous venez comme une équipe de médecins dépêchés par le Président de la République Alassane Ouattara, au chevet de Koumassi qui se meure sous le poids des problèmes d'insalubrité et de la dégradation de sa voirie !», s'est exclamé N'Dohi Yapi Raymond, maire de la commune Koumassi.

Il a rappelé que ces travaux qui avaient connu un début de réalisation ont été bloqués en raison des problèmes d'assainissement, principaux facteurs de la forte dégradation des voies (manque de fosses sceptiques, incivisme des populations, manque de sensibilisation, mauvaises pratiques qui consistent à jeter les déchets solides dans le caniveaux et avaloirs, et la nouvelle pratique qui consiste à brûler les pneus sur la chaussée pendant les manifestations d'humeur).

Le maire de Koumassi a également confié à son hôte que « la nappe phréatique de Koumassi se situe à moins de 50 Km du sol et depuis 1995, cette commune n'a jamais bénéficié d'un programme gouvernemental d'assainissement ni de renforcement de la voirie, encore moins de sa réhabilitation. Pourtant la population n'a cessé d'augmenter surtout après les crises successives qu'a connues le pays. En 1995, Koumassi avait 25 000 habitants. Aujourd'hui on dénombre près de 100 000 habitants ».

Selon N'Dohi Raymond, « Koumassi a peur avec l'approche des saisons des pluies » du fait de l'impraticabilité des voies. A cette occasion, un rapport d'études pour la facilitation de l'accès à l'eau potable et un assainissement adéquat du quartier Félix Houphouët-Boigny connu sous le nom de « grand campement » a été remis au ministre.